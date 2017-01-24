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24.01.17 / 13:37 Новости / Россия и мир / Финансы

Чистая выручка X5 Retail Group выросла на 27,5% в 2016 году

Прирост показателя составил 221,5 млрд рублей

x5 retail group themoscowtimes.cоmЧистая розничная выручка ритейлера X5 Retail Group увеличилась на 27,5% в прошлом году. Об этом во вторник сообщили в компании.

Прирост чистой розничной выручки ритейлера составил 221,5 млрд рублей. Это наиболее высокий результат в истории компании.

Также X5 Retail Group добавила 2,16 тыс. новых магазинов в прошлом году. Чистый прирост торговой площади составил 986,6 тыс. кв. м.

Отметим, компания управляет магазинами «Пятерочка», супермаркетами «Перекресток», гипермаркетами «Карусель» и магазинами «Экспресс-Ритейл» под различными брендами. По данным на 31 декабря под управлением X5 Retail Group находилось 9,187 тыс. магазинов. Сеть включает в себя 8 363 магазина «Пятерочка», 539 супермаркетов «Перекресток», 91 гипермаркет «Карусель» и 194 магазина «Экспресс». Также под управлением компании находится 35 распределительных центров и свыше 2 тыс. собственных грузовых автомобилей на территории России.

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