Ярмарки Петербурга приостановили работу до марта Когда вступит в силу новый закон

Палаточные ярмарки Петербурга приостановили работу до марта 2017 года. Об этом во вторник сообщили «Деловому Петербургу» в комитете по развитию предпринимательства.

Смольный перестал выдавать разрешения торговцам на ярмарках до того, как вступит в силу новый закон, регулирующий их деятельность. В настоящий момент комитет имущественных отношений передает комитету по развитию предпринимательства 23 участка по восьми адресам, пишет «ДП».

Напомним, новый закон о ярмарках приняли в 2015 году. Ярмарки поделят на три типа: универсальные, специализированные, ярмарки выходного дня. В 2016 году в Петербурге прошла 751 ярмарка. Оборот этого бизнеса оценивают в 20 млрд рублей.