Жонатас может перейти в ЦСКА после завершения ЧР – источник Казанцы не отпустят нападающего менее чем за 15 млн евро

Нападающий «Рубина» Жонатас Кристиан де Жезус может перейти в ЦСКА после окончания текущего чемпионата России по футболу. Об этом АБН сообщил во вторник источник, близкий к руководству московской команды.

Казанский клуб не отпустит бразильца менее чем за 15 млн евро, отметил источник. Скауты армейцев намерены снизить цену до 12 млн за переход Жонатаса.

Напомним, в «Рубин» бразилец перешел из испанского «Реала Сосьедада» в июле 2016 года. За переход нападающего казанцы заплатили около 7 млн евро. В текущем чемпионате Жонатас сыграл в 14 матчах и забил восемь голов. Футболист заигран за молодежную сборную Бразилии.