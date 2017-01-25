Смольный не выделит средства из бюджета на проведение акции «900 дней и ночей» Мероприятие проведут за счет общественных организаций

Правительство Петербурга не выделит средства из бюджета города на проведение акции памяти «900 дней и ночей». Об этом АБН сообщили в среду в комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга.

Как отметили в комитете, мероприятие проведут за счет общественных организаций, принимающих участие в акции. Комитет по молодежной политике будет оказывать лишь информационную поддержку, отметили в правительстве города.

Напомним, акция «900 дней и ночей» пройдет 27 января с 17:00 до 20:00 во дворе капеллы. На площади у здания выставят артиллерийские орудия и военную технику. На фасаде капеллы покажут кадры кинохроники. В акции примут участие добровольцы Отдела по делам молодежи петербургской епархии, студенты ассоциации «Покров» и другие молодежные организации города.