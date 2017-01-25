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25.01.17 / 15:42 Новости / Петербург и Ленобласть

Минобороны поддержало передачу аэродрома в Сиверском в собственность Ленобласти

Вопрос уже решен

аэродрома в Сиверском Министерство обороны поддержало передачу аэродрома в Сиверском в собственность Ленобласти. Об этом в среду сообщил губернатор ЛО Александр Дрозденко.

самолет ленобласть

Запасной аэродром. Ленобласть получит «Сиверский»

Вопрос по созданию стадиона в Сиверском решен, пояснил Дрозденко. Так, помимо готовности Минобороны передать объект, региональное УФАС ранее оценило возможности расторжения соглашения с Петербургом, которое препятствует развитию аэропорта.

«Мы уже начали работу по передаче аэродрома Сиверский в областную собственность. Это будет аэродром совместного базирования на «время Ч». В основном это будет аэропорт гражданской авиации», — сказал губернатор Ленобласти.

Отметим, военный аэродром «Сиверский» расположен в Гатчинском районе. Он существует с 1937 года. Был предназначен для эксплуатации бомбордировщиков и других истребителей. В настоящее время аэропорт принадлежит ДОСААФ.

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