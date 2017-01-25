Минобороны поддержало передачу аэродрома в Сиверском в собственность Ленобласти Вопрос уже решен

Министерство обороны поддержало передачу аэродрома в Сиверском в собственность Ленобласти. Об этом в среду сообщил губернатор ЛО Александр Дрозденко.

Вопрос по созданию стадиона в Сиверском решен, пояснил Дрозденко. Так, помимо готовности Минобороны передать объект, региональное УФАС ранее оценило возможности расторжения соглашения с Петербургом, которое препятствует развитию аэропорта.

«Мы уже начали работу по передаче аэродрома Сиверский в областную собственность. Это будет аэродром совместного базирования на «время Ч». В основном это будет аэропорт гражданской авиации», — сказал губернатор Ленобласти.

Отметим, военный аэродром «Сиверский» расположен в Гатчинском районе. Он существует с 1937 года. Был предназначен для эксплуатации бомбордировщиков и других истребителей. В настоящее время аэропорт принадлежит ДОСААФ.