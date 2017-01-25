В Архангельской области выявили нецелевое использование средств в при строительстве лыжероллерной трассы Общая стоимость трассы составила свыше 250 млн рублей

Контрольно-счетная палата Архангельской области выявила нецелевое использование средств на сумму свыше 40 млн рублей при строительстве лыжероллерной трассы в Устьянском районе. Об этом сообщили в правительстве региона в среду.

Ведомство провело проверку в рамках программных мер по противодействию и пресечению фактов коррупционной направленности. Результаты проверки представлены в правительство области и будут направлены в правоохранительные органы.

Лыжероллерная трасса с асфальтированным покрытием и искусственным освещением была сдана в эксплуатацию в 2014 году. Протяженность трассы — более 6 км. Общая стоимость проекта, включенного в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта на 2006—2015 годы», составила более 250 миллионов рублей, в том числе 140 миллионов рублей – в рамках программы. Еще 109 миллионов рублей было выделено из областного бюджета в качестве софинансирования проекта.