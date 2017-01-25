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25.01.17 / 11:40 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Смольный ожидает 5%-ного роста автопрома в 2017 году

Лучшего всего дела обстоят с грузовыми авто

автопром

Коллаж АБН

В 2017 году автомобильная промышленность в Петербурге продемонстрирует восстановительный рост в пределах 5%. Об этом в среду журналистам заявил председатель комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин, передает корреспондент АБН.

Мейксин отметил, что в целом по итогам 2016 года автопроизводство упало. Но в декабре отрасль пошла в рост.

«Особенно хорошую динамику мы увидели по производству грузовых автомобилей. Легковые также перестали проседать. Мы считаем, что 2017 год будет позитивным доя автопрома, мы, думаю, увидим восстановительный рост в пределах 5%», — сказал Максим Мейксин.

Напомним, в целом промышленное производство в Петербурге в 2016 году выросло на 3,9%. Наилучшие результаты показала пищевая промышленность. В аутсайдерах оказались машиностроение, автомобилестроение и текстильное производство.

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