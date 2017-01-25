Банк МБСП кредитовал «Совфрахт» на 1 млрд рублей На один год

Банк МБСП кредитовал «Совфрахт» на 1 млрд рублей. Финансовая организация сообщила об этом в среду.

«Международный банк Санкт-Петербурга» предоставил «Совфрахту» средства на один год. Общий кредитный лимит банка вырос до 1,5 млрд рублей.

Отметим, банк МСПБ основан в Петербурге в 1989 году. Представлен в ряде российских городов – Москве, Ульяновске, Новосибирске и прочих. Входит в сотню крупнейших банков РФ.

Ранее в январе банк МСПБ увеличил объем кредитования для «Группы ЛСР». Он достиг 3 млрд рублей.

Добавим, транспортно-экспедиторское предприятие «Совфрахт» входит в группу «Совфрахт-Совмортранс». Занимается универсальными транспортно-логистическими услугами, специализируется на железнодорожных перевозках нефтеналивных грузов.