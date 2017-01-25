Все новости

25.01.17 / 12:24 Новости / Петербург и Ленобласть

Казахская корпорация «Базис-А» и петербургская PMI построят жилой комплекс за 1,3 млрд рублей

На Васильевском острове

«Базис-А» и PMI

Фото: kievpravda.com

Казахская корпорация «Базис-А» и петербургская компания «Музыкальная индустрия» (входит в корпорацию PMI) построят жилой комплекс за 1,3 млрд рублей. Об этом в среду сообщает «Деловой Петербург».

Новые жилые дома появятся у трамвайного парка на Васильевском острове Петербурга. Комплекс займет порядка 0,8 га. Площадь будущего здания составит 34,8 тыс. кв. м, из них более 18,6 тыс. кв. м займут квартиры. Стороны занимаются проектом с конца декабря 2016 года, сделка еще не закрыта.

Отметим, PMI занимается продажей билетов на мероприятия через «Кассир.ру», а также промоутерской деятельностью с помощью компании «Планета плюс». Корпорация принадлежит бизнесмену Евгений Финкельштейну. Его активы оцениваются в 7,1 млрд рублей.

Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016