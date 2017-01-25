Казахская корпорация «Базис-А» и петербургская PMI построят жилой комплекс за 1,3 млрд рублей На Васильевском острове

Казахская корпорация «Базис-А» и петербургская компания «Музыкальная индустрия» (входит в корпорацию PMI) построят жилой комплекс за 1,3 млрд рублей. Об этом в среду сообщает «Деловой Петербург».

Новые жилые дома появятся у трамвайного парка на Васильевском острове Петербурга. Комплекс займет порядка 0,8 га. Площадь будущего здания составит 34,8 тыс. кв. м, из них более 18,6 тыс. кв. м займут квартиры. Стороны занимаются проектом с конца декабря 2016 года, сделка еще не закрыта.

Отметим, PMI занимается продажей билетов на мероприятия через «Кассир.ру», а также промоутерской деятельностью с помощью компании «Планета плюс». Корпорация принадлежит бизнесмену Евгений Финкельштейну. Его активы оцениваются в 7,1 млрд рублей.