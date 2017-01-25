Большинство россиян выступили против отмены санкций в обмен на сокращение ядерного вооружения Поддерживают 31% граждан РФ

Большинство россиян – 55% — выступили против отмены антироссийских санкций при условии взаимного сокращения ядерного оружия РФ и США. Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованного в среду.

За отмену санкций при таком условии выступили 31% россиян. Большинство из них – сторонники непарламентских партий, а также люди в возрасте 18-24 лет.

Улучшить российско-американские отношения через выдачу США экс-сотрудника спецслужб Эдварда Сноудена поддерживают только 12%. Против его выдачи выступают 71% россиян.

Более трех четвертей граждан РФ – 81% — негативного оценили работу экс-президента США Барака Обамы. Порядка 40% россиян ожидают, что с приходом нового президента Дональда Трампа США обрели «хорошего лидера».

Напомним, Трамп стал 45-м президентом США. Церемония инаугурации прошла 20 декабря. После вступления в должность он принял ряд решений, в частности, указ о выходе Соединенных Штатов из Транстихоокенаского партнерства. Ранее американский лидер официально объявил о строительстве стены на границе с Мексикой, чтобы прекратить нелегальную миграцию, наркотрафик, а также деятельность банд.