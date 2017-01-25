Цена на Brent упала ниже $55 Почти на 1%

Цена не баррель нефти марки Brent упала ниже $55. По фиксингу на 17:10 по московскому времени бочка Brent стоит $54,95.

Цена на нефть обоих ключевых сортов упала почти 1%. Баррель WTI стоит на то же время $52,69.

Аналитик «Финам» Богдан Зварич отметил, что рынок находится в ожидании данных от Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Если они не оправдают ожиданий по росту запасов, то Brent может вырасти выше $55 и потянуться к $56 за баррель. Отметим, данные появятся в 18:30 по московскому времени.