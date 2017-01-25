В Петербурге создают электронную версию Центра импортозамещения Все должно быть готово в 2017-м

В Петербурге ведется работа по созданию электронной версии Центра импортозамещения и локализации. Об этом журналистам в среду рассказал вице-губернатор Сергей Мовчан, передает корреспондент АБН.

В Смольном надеются, что электронную версию запустят уже в 2017 году. Сергей Мовчан отметил важность этого проекта. По его словам, он даст бизнесу дополнительные инструменты для коммуникации.

Напомним, Центр импортозамещения и локализации открыли в Петербурге два года назад. Он работает при поддержке комитета по промышленной политике и инновациям. Центр задуман как конгрессно-выставочная площадка для реализации госпрограмм импортозамещения.