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25.01.17 / 13:00 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

В Петербурге создают электронную версию Центра импортозамещения

Все должно быть готово в 2017-м

импортозамещениеВ Петербурге ведется работа по созданию электронной версии Центра импортозамещения и локализации. Об этом журналистам в среду рассказал вице-губернатор Сергей Мовчан, передает корреспондент АБН.

В Смольном надеются, что электронную версию запустят уже в 2017 году. Сергей Мовчан отметил важность этого проекта. По его словам, он даст бизнесу дополнительные инструменты для коммуникации.

Напомним, Центр импортозамещения и локализации открыли в Петербурге два года назад. Он работает при поддержке комитета по промышленной политике и инновациям. Центр задуман как конгрессно-выставочная площадка для реализации госпрограмм импортозамещения.

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