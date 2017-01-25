Центробанк прокомментировал обвинения Навального в давлении на «Яндекс.Деньги» Потребовал назвать имя конкретного сотрудника

Российский Центробанк прокомментировал обвинения главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в давлении на сервис «Яндекс.Деньги». Регулятор опубликовал ответ в среду в Facebook.

Центробанк сообщил, что не получал от оппозиционера официального обращения, однако решил ответить ему публично. В ЦБ потребовали Навального назвать имя конкретного сотрудника регулятора, который настаивал на закрытии кошелька «Яндекс.Денег», либо извиниться за неправду.

В регуляторе пообещали провести полное расследование и наказать причастных. Также в ЦБ подчеркнули, что у них нет полномочий требовать закрытия конкретного электронного кошелька. Кроме этого, в письме указано, что в письме «Яндекс.Денег» слово «регулятор» не может относиться к ЦБ, т.к. он не занимается регулированием избирательной сферы.

В ответ Навальный написал в Facebook: «Видимо, платёжная система «Яндекс.Деньги» подчиняется регулированию ЦИК и Эллы Памфиловой, а вовсе не Центрального банка. Это надо такими наглецами быть».

Напомним, ранее заявил, что Центральный Банк потребовал от «Яндекс.Денег» закрыть электронный кошелек, используемый главой ФБК для сбора денег на избирательную кампанию. В понедельник сервис сообщил, чтоограничит возможность сбора средств на кошелек на политические цели. «Заботясь о миллионах пользователей, мы должны минимизировать эти риски. Это ограничение — стандарт для рынка электронных платежей», — сказали в «Яндекс.Деньгах».