Число погибших при сходе лавины в Италии превысило 20 человек Пять человек числятся пропавшими без вести

Число погибших при сходе снежной лавины на отель в Италии достигло 24 человек. Об этом в среду сообщили спасатели, передает ANSA.

Пропавшими без вести остаются пять человек. В настоящий момент продолжаются спасательные работы.

Отметим, 18 января лавина сошла на отель Rigopiano. В здании находились свыше 30 человек. Одиннадцать человек удалось спасти. Снежная лавина сошла в результате четырех землетрясений магнитудой от 5,3 до 5,5.