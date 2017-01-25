Все новости

25.01.17 / 13:52 Новости / Общество / Россия и мир

Число погибших при сходе лавины в Италии превысило 20 человек

Пять человек числятся пропавшими без вести

число погибших в италииЧисло погибших при сходе снежной лавины на отель в Италии достигло 24 человек. Об этом в среду сообщили спасатели, передает ANSA.

Пропавшими без вести остаются пять человек. В настоящий момент продолжаются спасательные работы.

Отметим, 18 января лавина сошла на отель Rigopiano. В здании находились свыше 30 человек. Одиннадцать человек удалось спасти. Снежная лавина сошла в результате четырех землетрясений магнитудой от 5,3 до 5,5.

По материалам: Ansa.it

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016