ЦИК проведет выездное совещание в Дагестане В феврале

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет в Дагестане выездное совещание. Об этом в среду заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Совещание пройдет в феврале. Памфилова подчеркнула, что ранее в ЦИК обещали провести выездное совещание в этом регионе.

Напомним, Памфилова дала такое обещание после выборов в Думу. Они прошли 18 сентября 2016 года. Тогда в Дагестане возбудили 32 уголовных дела из-за нарушений во время избирательных кампаний. Результаты выборов в Думу отменили на девяти избирательных участках.