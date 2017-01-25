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25.01.17 / 12:06 Новости / Политика / Россия и мир

ЦИК проведет выездное совещание в Дагестане

В феврале

цик дагестанЦентральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет в Дагестане выездное совещание. Об этом в среду заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Совещание пройдет в феврале. Памфилова подчеркнула, что ранее в ЦИК обещали провести выездное совещание в этом регионе.

Напомним, Памфилова дала такое обещание после выборов в Думу. Они прошли 18 сентября 2016 года. Тогда в Дагестане возбудили 32 уголовных дела из-за нарушений во время избирательных кампаний. Результаты выборов в Думу отменили на девяти избирательных участках.

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