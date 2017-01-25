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25.01.17 / 13:36 Новости / Общество / Россия и мир

Apple запустила тестирование сервиса для поиска AirPods

Прошивки iOS 10.3

поиска airpodsApple начала бета-тестирование прошивки iOS 10.3 с программой для поиска AirPods. Тестирование началось в среду.

Как сообщает TechСrunch, приложение Find My AirPods сможет показать последнее место, где использовались наушники, или включить громкий звук в потерянном наушнике. Разработчики сообщили, новая прошивка будет доступна для пользователей через несколько месяцев.

Ранее из магазина App Store пропало пользовательское приложение для поиска наушников. Приложение было платным, в настоящий момент аналогичных сервисов в магазине нет.

Ранее стало известно об иске Apple против Qualcomm. Американская компания обвиняет производителя чипов в монополизме.

По материалам: techcrunch.com
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