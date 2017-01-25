В США одобрили кандидатуру на должность постпреда при ООН Кандидат - член Республиканской палаты Никки Хейли

Сенатский комитет Конгресса одобрил кандидатуру на пост постпреда США при ООН. Об этом передает Reuters в среду.

Ранее Хейли не поддерживала запрет Трампа на иммиграцию из мусульманских стран, однако позже заявила, что «никогда не испытывала к нему неприязни». Кроме того, кандидат утверждала о необходимости использования помощи России в борьбе не только с ИГ (запрещена в РФ), но и с другими мировыми угрозами. Относительно НАТО мнения политиков разделились. Так, Хейли заявляла, что альянс нужно усиливать. На что Трамп указывал, что у НАТО «есть проблемы», а сам альянс устаревшая организация.

За кандидатуру Никки Хейли проголосовали почти все члены Сената. Двое членов Сената выступили против, поскольку уверены в том, что Хейли не хватает опыта в сфере международных отношений. Голосование в Сенате пройдет сегодня до конца дня (в первой половине дня среды мск).

Отметим, Никки Хейли – 116-й и ныне действующий губернатор штата Южная Каролина. Имеет степень бакалавра в области бухгалтерского учета в Клемсонском университете. Работала в крупной корпорации FCR, занимающейся переработкой и ликвидацией отходов. Также занималась семейным бизнесом, работала в компании своей матери Exotica International, изготавливающей одежду высокого качества.