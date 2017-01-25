«Еврострой» построит апарт-отель на Васильевском острове в Петербурге На Среднем проспекте

Группа «Еврострой» построит апарт-отель на Васильевском острове в Петербурге. Об этом в компании сообщили в среду.

Отель появится на Среднем проспекте, 87. Он займет участок площадью 0,8 га. Инвестиции в строительство составят 1,8 млрд рублей. Отель начнут строить в марте 2017 года, закончат – в 2020 году.

Отметим, компания купила эту территорию, когда на ней можно было строить жилье. Позже по Генплану эту территорию отвели под рекреационную зону. Компании удалось изменить Генплан так, чтобы на этой земле можно было построить коммерческую недвижимость.

Компания «Еврострой» специализируется на строительстве элитного жилья. В июле 2016 года «Еврострой» анонсировал инвестиции в 2,7 млрд рублей в два новых элитных комплекса. Первый построят на Воскресенской набережной, второй – на Крестовском острове. Ранее им владел «Строймонтаж». Отметим, ранее ГК Docklands Development, Setl City, ЮИТ сдали ЖК бизнес-класса на Среднем проспекте.