Федерация хоккея не станет наказывать «Спартак» за поведение фанатов В регламенте лиги не прописаны санкции

Федерация хоккея России не будет наказывать клуб «Спартак» за поведение фанатов. Об этом в среду АБН представители ФХР.

В регламенте континентальной хоккейной лиги отсутствуют санкции для клубов за подобное поведение болельщиков, сообщили представители объединения. При этом в Федерации хоккея обеспокоены сложившейся ситуацией в клубе и намерены прекратить конфликт болельщиков и руководства «Спартака».

Напомним, ранее, в преддверии дерби с ЦСКА фанаты «Спартака» ворвались в раздевалку хоккейного «Спартака». Болельщики в грубой форме выразили недовольство результатами команды и самоотдачей игроков клуба. Как сообщили в клубе, никто из игроков не пострадал. Поединок с армейцами завершился поражением со счетом 1-6.