Все новости

25.01.17 / 17:48 Новости / Общество / Россия и мир / Спорт

Федерация хоккея не станет наказывать «Спартак» за поведение фанатов

В регламенте лиги не прописаны санкции

фанаты спартакаФедерация хоккея России не будет наказывать клуб «Спартак» за поведение фанатов. Об этом в среду АБН представители ФХР.

В регламенте континентальной хоккейной лиги отсутствуют санкции для клубов за подобное поведение болельщиков, сообщили представители объединения. При этом в Федерации хоккея обеспокоены сложившейся ситуацией в клубе и намерены прекратить конфликт болельщиков и руководства «Спартака».

Напомним, ранее, в преддверии дерби с ЦСКА фанаты «Спартака» ворвались в раздевалку хоккейного «Спартака». Болельщики в грубой форме выразили недовольство результатами команды и самоотдачей игроков клуба. Как сообщили в клубе, никто из игроков не пострадал. Поединок с армейцами завершился поражением со счетом 1-6.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016