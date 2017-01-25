ФБР прослушивало разговоры руководства США и России Ничего подозрительного не замечено

ФБР вели прослушку разговоров своетника президента США и посла России. Об этом передает телеканал NBC News в среду.

Телефонные переговоры советника президента США по вопросам национальной безопасности и посла РФ в США прослушивало Федеральное бюро расследований (ФБР). Согласно данным телекомпании, в переговорах между Майклом Флинном и Сергеем Кисляком ничего «подозрительного» замечено не было. Источник телеканала отметил, что официального расследования по поводу прослушивания разговоров представителей двух стран никогда не было.

Известно, что разведка США проводила расследование контактов Флинна с другими представителями российского руководства. Приоритетным интересом послужил контакт с Кисляком. Собеседник NBC признал, что американские спецслужбы нечасто прослушивают разговоры чиновников с иностранцами. Правда исключением стал разговор американского дипломата Робина Рафаэля. Его заподозрили в работе на спецслужбы Пакистана. Однако позже Госдеп опроверг эту информацию, признав ошибку истолкования разговора ФБР.