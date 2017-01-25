Fitch спрогнозировало ускорение роста мировой экономики в 2017 году до 2,9% Из восстановления инвестиций в США и окончания рецессии в России и Бразилии

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает ускорения роста мировой экономики в текущем году до 2,9%. Об этом сообщили в агентстве в среду.

В Fitch ожидают, что в 2017 году рецессия в Бразилии и России окончится, а инвестиции в США восстановятся. Подъем экономики еврозоны замедлится до 1,4% с 1,6%, а Китая с 6,7% до 6,4%, ожидают в Fitch.

Напомним, в декабре Fitch заявило о намерении отозвать рейтинги всех российских эмитентов по национальной шкале. Всего к 31 марта планируется отозвать свыше 150 публичных рейтингов. Решение было принято в связи с введением новой системы регулирования отрасли кредитных рейтингов в России