Экспорт Ford Sollers в 2016 году вырос в четыре раза Чаще всего экспортировали Transit, Focus и Fiesta

Ford Sollers в 2016 году нарастил экспорт более чем в четыре раза. Компания сообщила об этом в среду.

Компания в прошлом году экспортировала 880 автомобилей российского производства. Лидерами по объему зарубежных продаж стали модели Transit (26%), Focus (25%) и Fiesta (24%). Среди всех экспортных поставок коммерческих автомобилей Ford Transit половину заняли спецверсии.

Отметим, производство Ford Sollers расположено в Татарстане, Набережных Челнах и во Всеволожске Ленинградской области. Компания экспортирует автомобили в Беларусь, Казахстан и Армению. Доля локализации автомобилей Ford в России превышает 50%.