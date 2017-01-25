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25.01.17 / 15:15 Новости / Петербург и Ленобласть

Экспорт Ford Sollers в 2016 году вырос в четыре раза

Чаще всего экспортировали Transit, Focus и Fiesta

Ford Sollers

Фото АБН

Ford Sollers в 2016 году нарастил экспорт более чем в четыре раза. Компания сообщила об этом в среду.

Компания в прошлом году экспортировала 880 автомобилей российского производства. Лидерами по объему зарубежных продаж стали модели Transit (26%), Focus (25%) и Fiesta (24%). Среди всех экспортных поставок коммерческих автомобилей Ford Transit половину заняли спецверсии.

Отметим, производство Ford Sollers расположено в Татарстане, Набережных Челнах и во Всеволожске Ленинградской области. Компания экспортирует автомобили в Беларусь, Казахстан и Армению. Доля локализации автомобилей Ford в России превышает 50%.

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