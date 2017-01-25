Глава Goldman Sachs получит $284 млн бонусов при переходе на работу в правительство США Часть суммы Гэри КОн получит в виде акций банка

Президент Goldman Sachs Гэри Кон при переходе на работу в правительство США получит бонусы на сумму $284 млн. Об этом сообщает в среду Bloomberg.

Кон получит отложенный бонус за предыдущие годы работы в банке в размере $220 млн. Кроме того, ему дадут $65 млн. Эта выплата привязана к будущим финансовым показателям организации. Часть суммы будет выплачена в виде акций банка.

Напомним, президент США предложил Гэри Кону стать главой Национального экономического совета. Инаугурация нового президента состоялась 20 января.