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25.01.17 / 18:35 Новости / Россия и мир

Глава Goldman Sachs получит $284 млн бонусов при переходе на работу в правительство США

Часть суммы Гэри КОн получит в виде акций банка

Goldman SachsПрезидент Goldman Sachs Гэри Кон при переходе на работу в правительство США получит бонусы на сумму $284 млн. Об этом сообщает в среду Bloomberg.

Кон получит отложенный бонус за предыдущие годы работы в банке в размере $220 млн. Кроме того, ему дадут $65 млн. Эта выплата привязана к будущим финансовым показателям организации. Часть суммы будет выплачена в виде акций банка.

Напомним, президент США предложил Гэри Кону стать главой Национального экономического совета.  Инаугурация нового президента состоялась 20 января.

По материалам: bloomberg.com
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