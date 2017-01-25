Против главы Пушкинского района Петербурга требуют возбудить дело Из-за проблем с уличным освещением в Шушарах

Против главы Пушкинского района Петербурга Дмитрия Берестова требуют возбудить административное дело. Об этом АБН в среду рассказали представители движения «Солидарный Петербург».

Соответствующее обращение в прокуратуру направил глава «Солидарного Петербурга» Анатолий Канюков. Привлечь к ответственности Берестова активист требует из-за проблем с уличным освещением в Шушарах. Речь идет о ситуации на Вилеровском переулке.

Напомним, в 2015 году был сдан первый дом на Вилеровском переулке. Застройщик проекта – ООО «Тин групп». В сентябре дом введели в эксплуатацию. До сих пор этот новый район не освещен.

Отметим, в декабре из двора дома №6 по Вилеровскому переулку похитили новогоднюю елку. Злоумышленника поймали. Оказалось, что он находится в федеральном розыске как уклонившийся от отбывания наказания за кражу.