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25.01.17 / 19:37 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Против главы Пушкинского района Петербурга требуют возбудить дело

Из-за проблем с уличным освещением в Шушарах

глава пушкинского района

Фото: report.az

Против главы Пушкинского района Петербурга Дмитрия Берестова требуют возбудить административное дело. Об этом АБН в среду рассказали представители движения «Солидарный Петербург».

Соответствующее обращение в прокуратуру направил глава «Солидарного Петербурга» Анатолий Канюков. Привлечь к ответственности Берестова активист требует из-за проблем с уличным освещением в Шушарах. Речь идет о ситуации на Вилеровском переулке.

Напомним, в 2015 году был сдан первый дом на Вилеровском переулке. Застройщик проекта – ООО «Тин групп». В сентябре дом введели в эксплуатацию. До сих пор этот новый район не освещен.

Отметим, в декабре из двора дома №6 по Вилеровскому переулку похитили новогоднюю елку. Злоумышленника поймали. Оказалось, что он находится в федеральном розыске как уклонившийся от отбывания наказания за кражу.

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