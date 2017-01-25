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25.01.17 / 11:18 Новости / Россия и мир

Google пожаловалась в Верховный суд в рамках спора с ФАС

Из-за отказа рассматривать спор в суде по интеллектуальным правам

Google пожаловаласьGoogle пожаловалась в Верховный суд в рамках спора с Федеральной антимонопольной службой. Это следует из документов, опубликованных в среду в картотеке арбитражных дел.

Компания пожаловалась на решение арбитражного суда Московского округа не передавать спор Google и ФАС в суд по интеллектуальным правам. Жалобу приняли 24 января. Дата рассмотрения пока не назначена.

Напомним, спор Google и ФАС связан со злоупотреблением доминирующим положением на российском рынке мобильных приложений, которые работают на Android. Дело было открыто после жалобы «Яндекса». Антимонопольная служба наложила на компанию штраф в размере 438 млн рублей. Google отказалась его выплачивать.

По материалам: ria.ru
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