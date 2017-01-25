Google пожаловалась в Верховный суд в рамках спора с ФАС Из-за отказа рассматривать спор в суде по интеллектуальным правам

Google пожаловалась в Верховный суд в рамках спора с Федеральной антимонопольной службой. Это следует из документов, опубликованных в среду в картотеке арбитражных дел.

Компания пожаловалась на решение арбитражного суда Московского округа не передавать спор Google и ФАС в суд по интеллектуальным правам. Жалобу приняли 24 января. Дата рассмотрения пока не назначена.

Напомним, спор Google и ФАС связан со злоупотреблением доминирующим положением на российском рынке мобильных приложений, которые работают на Android. Дело было открыто после жалобы «Яндекса». Антимонопольная служба наложила на компанию штраф в размере 438 млн рублей. Google отказалась его выплачивать.