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25.01.17 / 10:21 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Индекс холостяка. Длинное в тренде

Вторую неделю подряд товары в корзине холостяка дешевеют, ее стоимость — 2418 рублей 19 копеек (минус 41 рубль 25 копеек). После предновогоднего ажиотажа вниз пошли цены на овощи.

 

индекс холостяка

Так, огурцы за неделю подешевели на 26 рублей 57 копеек (136 рублей 95 копеек за килограмм), помидоры на 19 рублей 16 копеек (124 рубля 79 копеек). При этом практически стабильна цена на картофель.

В рост пошли сосиски. Прибавив 7 рублей 6 копеек, упаковка теперь в среднем стоит 177 рублей 59 копеек. Ощутимо подорожали и мандарины — на 6 рублей 20 копеек до 86 рублей 68 копеек. не изменились за минувшую неделю цены на пельмени и презервативы.

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