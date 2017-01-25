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25.01.17 / 19:26 Новости / Общество / Россия и мир

Ирландия криминализирует секс со спящими и пьяными людьми

Чтобы сократить число изнасилований

подух секс со спящимиИрландия планирует изменить законодательство, регулирующее вопросы сексуального согласия. Правительство страны объявило об этом накануне.

Как сообщает Irish Independent, власти планируют внести поправку о согласии на секс со спящими или пьяными людьми. Источники издания сообщают, что поправки в закон защитят людей, которые не могли выразить свое несогласие на секс, находясь без сознания или во сне.

Поправки в законодательство будут обсуждаться властями в начале февраля. Предполагается, что изменения вскоре вступят в силу. Изменения также коснутся вопросов сексуальных услуг и детской порнографии. Такие преобразования в законодательной сфере помогут ирландским законам прийти в соответствие с международными правовыми документами.

По материалам: independent.ie
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