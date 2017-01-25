Ирландия криминализирует секс со спящими и пьяными людьми Чтобы сократить число изнасилований

Ирландия планирует изменить законодательство, регулирующее вопросы сексуального согласия. Правительство страны объявило об этом накануне.

Как сообщает Irish Independent, власти планируют внести поправку о согласии на секс со спящими или пьяными людьми. Источники издания сообщают, что поправки в закон защитят людей, которые не могли выразить свое несогласие на секс, находясь без сознания или во сне.

Поправки в законодательство будут обсуждаться властями в начале февраля. Предполагается, что изменения вскоре вступят в силу. Изменения также коснутся вопросов сексуальных услуг и детской порнографии. Такие преобразования в законодательной сфере помогут ирландским законам прийти в соответствие с международными правовыми документами.