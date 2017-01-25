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25.01.17 / 09:15 Новости / Россия и мир / Экономика

В США против руководства Сбербанка выдвинут иск

Он адресован 22 лицам

Иск СбербанкуВ США к Сбербанку и Герману Грефу подан иск по делу о захвате предприятия «Павловскгранит». Об этом пишут «Ведомости» в среду.

Как указывает издание, в деле фигурируют 22 физических и юридических лица, включая ОАО «Сбербанк», председателя правления компании Германа Грефа, Промсвязьбанк, а также совладельца Национальной нерудной компании (ННК) Юрия Жукова, «Сбербанк капитал» и его гендиректора Ашота Хачатурянца, «НЭО Центр» и его главу Олега Грефа. Кроме того, среди предполагаемых соучастников махинации назван сын генпрокурора РФ Юрия Чайки Артем. В качестве истца выступает юридическая фирма PPF Management LLC. От имени обладателей акций компании ОАО «Павловскгранит» Сергея Пойманова и Ирины Подгорной фирма потребовала возместить затраты в размере $750 млн.

Согласно деталям дела, ответчики намерены были уничтожить компанию «Павловскгранит» и присвоить ее активы. «Банк, которым пользовались акционеры, и их прямой конкурент вместе хотели воспользоваться спадом рынка и вмешаться в переговоры, которые Пойманов вел о рефинансировании кредита»,— говорится в заявлении. Также в нем упоминается, что организатором сговора между ответчиками и компаниями выступил Юрий Жуков. Ему требовалась поддержка со стороны ответчика Грефа, как руководителя известного банка в стране. В иске также упоминается, что Греф злоупотреблял своим положением и защищал ответчика от претензий ФАС.

Напомним, ОАО «Павловскгранит» — крупнейшее в Европе предприятие по производству нерудных материалов. Начало его работы положено в 1976 году в Воронежской области на месте Шкурлатовского месторождения гранита. Его запасы оцениваются в более чем 470 млн кубометров гранита.

По материалам: ria.ru
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