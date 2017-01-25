Пенсионный возраст, «Роснефть» и РЖД. Итоги среды

Владелец прав на «Свинку Пеппу» подал 200 исков к российским компаниям, в Беларуси заблокируют «Спутник и погром», Мосгордума одобрила повышение пенсионного возраста для чиновников, РЖД могут лишить маршрутов длиннее 1 тыс. км, а Владимир Путин встретился с покупателями «Роснефти».

Правообладатель «Свинки Пеппы» подал 200 исков к российским компаниям. Британская Entertainment One UK утверждает, что ряд компаний из России занимаются незаконной продажей игрушек с изображением мультипликационного персонажа.

В Беларуси заблокируют ресурс «Спутник и погром». Ограничение доступа к сайту в министерстве информации Беларуси связало с тем, что на сайте размещены экстремистские материалы. К такому выводу пришел суд Центрального района Минска.

Московская городская дума одобрила повышение пенсионного возраста чиновников. Согласно законопроекту, возраст выхода на пенсию будут повышать на полгода ежегодно. Таким образом за десять лет он вырастет с 60 до 65 для мужчин. При этом максимальный возраст, до которого можно занимать пост, предлагают повысить также до 65 лет.

Правительство может лишить РЖД маршрутов длиной свыше 1 тыс. км. По данным «Ъ», такие маршруты предлагается заменить авиаперевозками.

Президент России Владимир Путин встретился с покупателями «Роснефти». Президент отметил, что стоимость компании после ее приватизации выросла на 18%. Суверенный фонд Катара, по словам Путина, займется добычей углеводородов на территории РФ, а Glencore будет поставлять российскую нефть на мировой рынок.