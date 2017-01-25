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25.01.17 / 12:42 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

В 2016 году в Петербурге году ивент-организации получили 15 млн субсидий

Денег дали больше

ивент-организацииВ 2016 году в Петербурге предприятия, которые занимаются организацией выставочно-ярмарочной деятельности, получили от города поддержку в размере 15 млн рублей. Об этом журналистам в среду рассказал председатель комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин, передает корреспондент АБН.

Мейксин отметил , что средства на субсидии конгрессной отрасли выделяют в рамках специальной городской программы «Выставочно-ярмарочная деятельность». Ее приняли в 2013 году. Чиновник добавил, что в прошлом году объем финансирования по ней увеличили.

Напомним, ранее в Петербурге прошел Евразийский ивент-форум, который в шестой раз собрал специалистов выставочно-ярмарочной отрасли из России и зарубежных стран. Эксперты в рамках форума отметили, что конгрессный потенциал Петербурга в последние годы заметно вырос. Но традиционно здесь лидирует Москва, на долю которой приходится больше половины всех проходящих в России деловых мероприятий.

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