Кадыров раскритиковал заявление Ольги Васильевой по поводу хиджабов в школе Глава Чечни сослался на Конституцию

Глава Чечни Рамзан Кадыров не согласился с главой Минобрнауки Ольгой Васильевой, которая поддержала запрет на ношение хиджабов в российских школах. Он прокомментировал высказывание чиновницы в среду.

«Вызывает удивление, что министр вместо того, чтобы поправить местных руководителей, своё „личное убеждение“ навязывает миллионам граждан. Мои три дочери учатся в школе, носят хиджаб, имеют отличные оценки. Ольга Васильева требует, чтобы они сняли платки? Девочки этого никогда не сделают», — написал глава Чечни в своем аккаунте в Instagram. Он сослался на Конституцию РФ, которая гарантирует всем гражданам свободу совести и свобода вероисповедания.

Напомним, накануне Васильева прокомментировала запрет на ношение религиозной одежды в школах. «Я не думаю, что истинно верующие люди атрибутикой стараются подчеркнуть свое отношение к вере», — пояснила министр. По ее словам, Конституционный суд несколько лет назад постановивший, что хиджабы нельзя носить в школах, окончательно решил этот вопрос.