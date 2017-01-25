Правительство Камчатки намерено подписать соглашение с Tata Power Сотрудничество решит ряд проблем

Правительство Камчатки готово заключить соглашение с индийской компанией Tata Power. Об этом сообщила пресс-служба правительства Камчатки в среду.

Индийская компания заинтересована в освоении месторождения каменного угля в Соболевском районе Камчатки. Но на местности нет необходимой инфраструктуры. Tata Power будет участвовать в получении статуса приоритетного проекта для получения господдержки на развитие инфраструктуры. Кроме того, в индийской компании сообщили, что она ведет переговоры с Росморпортом о создании порта вблизи Крутогоровского месторождения каменного угля. Власти Камчатки уверены, что в результате этого сотрудничества улучшится экономическая ситуация в регионе, также вырастет число новых рабочих мест.

Отметим, подписание соглашения пройдет в рамках экономического форума в Сочи в феврале 2017 года. Решение об этом приняли губернатор Камчатки Владимир Илюхин, замдиректор по развитию компании Tata Power Минеш Даве и менеджер по развитию бизнеса Вивек Шарма.

Напомним, Крутогоровское месторождение каменного угля расположено в Соболевском районе в 70 км к востоку от берега Охотского моря. Оно является крупнейшим месторождением угля в этом регионе. По оценкам экспертов, его запасы составляют около 260 тыс. тонн. Отметим, интерес к месторождению проявляла также исландская компания Kleros Capital. Она готова была вложить в проект более 80 млрд рублей. Вложенные средства хотели потратить на возведение дороги от ближайшего населенного пункта до инфраструктуры месторождения. Всего на Камчатке в настоящее время открыто семь месторождений угля с примерными ресурсами – 10 млрд тонн.