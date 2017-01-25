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25.01.17 / 11:29 Новости / Политика / Россия и мир

Китай прокомментировал информацию о размещении ракет на границе с РФ

Назвал их домыслами

китай ракетМИД Китая назвал домыслами информацию о размещении межконтинентальных ракет на границе с Россией. Об этом в МИД КНР сообщили в среду.

В министерстве подчеркнули, что отношения всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Россией поддерживаются на высоком уровне. Ранее СМИ сообщили, что КРН разместил в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян бригаду межконтинентальных баллистических ракет DF-41.

Добавим, максимальная дальность полета ракеты DF-41 – 9 тыс. км. Она оснащена разделяющими боевыми блоками индивидуального наведения.

Отметим, пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не воспринимает как угрозу развитие вооруженных сил Китая. Он отметил, что Пекин – союзник России.

По материалам: ria.ru
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