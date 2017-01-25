WSJ назвала источник информации «компромата» на Дональда Трампа Источник косвенный

Американская газета узнала имя источника сведений для досье на Трампа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в среду.

Как указывает издание, часть информации, содержащейся в докладе о «компромате» на Трампа, исходила от главы Российско-Американской торговой палаты в США Сергей Миллиана. Но напрямую с досье господин Миллиан не связан. Его сообщения были переданы третьей стороной экс-сотруднику британской разведки, который составил это досье. Как утверждает источник WSJ, бизнесмен не знал, что его информация будет использована для фабрикации «компромата» на президента США. Согласно данным Миллиана, которые он предоставил газете, у российских спецслужб есть «видеокомпромат» на Трампа, а также «тайная договоренность» о взломе компьютеров Демократической партии.

По данным издания, Сергей Миллиан (Кукуц) является уроженцем Белорусии. В США эмигрировал 15 лет назад, где в 2006 году открыл компанию «Российско-Американская палата в США». Согласно налоговым документам, организация получала не более $50 тыс. в год. Миллиан неоднократно заявлял о том, что помогает Трампу заключать сделки с недвижимостью в России. Но адвокат президента США Майкл Коэн эту информацию опровергал.

Напомним, документ, сообщающий о наличии у России «компромата» на американского президента, был обнародован

ресурсом BuzzFeed. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это «абсолютная утка».