ЗакС Петербурга просит передать «Красный бор» в федеральную собственность Городу он не по карману

Законодательное Собрание Петербурга просит премьер-министра Дмитрия Медведева перевести полигон токсичных отходов «Красный бор» в федеральную собственность. Соответствующий документ парламентарии приняли в среду, передает корреспондент АБН.

Как отметила глава комиссии по экологии и природопользованию Мария Щербакова, состояние полигона неоднократно вызывало опасения местных и федеральных депутатов. Объект требует рекультивации, а также постоянного содержания. В то же время средства на это могут быть весьма значительными. Так, рекультивации полигона «Черная Дыра» в Нижегородской области) обошлась в 1,6 млрд рублей. При это объект в 25 раз меньше «Красного бора», а а химический состав его отходов значительно проще.

Так же деуптаты просят включить полигон в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. по их мнению это позволит более эффективно реать проблему «Красного бора».

Напомним, ранее состояние полигона «Красный бор» неоднократно вызывало обеспокоенность экологов и депутатов. Более того, природоохранная прокуратура приостанавливала работу объекту из-за нарушения законодательства. В прошлом году состояние полигона стало одной из тем беседы президентов России и Финляндии. Финская сторона даже выразила готовность софинансировать рекультивацию отходов в «Красном бору».