Великобритания потратила на слежку за «Адмиралом Кузнецовым» £1,4 млн Российские корабли направлялись в Сирию

Власти Великобритании потратили на отслеживание российских кораблей во главе с крейсером «Адмиралом Кузнецовым», сумму в £1,394 млн. Об этом сообщила The News во вторник.

В октябре 2016 года авианосная группа Северного флота РФ вместе с крейсером «Адмиралом Кузнецовым» направлялась в Средиземное море. Цель – участие в кампании против террористов в Сирии. Российский флот проходил вдоль побережья Великобритании. Тогда в слежке приняли участие эсминец HMS Duncan и фрегат HMS Richmond. По завершению операции корабли РФ отправились 6 января на базу в Североморске. Как сообщали британские СМИ, королевский флот намерен вести наблюдение над российскими кораблями и на обратном пути из Сирии.

Напомним, «Адмирал Кузнецов» — авианесущий крейсер Военно-морского флота РФ. Назван в честь Николая Кузнецова, Адмирала Флота Советского Союза. Предназначен для уничтожения надводных целей. Авианосец рассчитан на 28 самолетов и 24 вертолетов.