Кремль прокомментировал отзыв двигателей «Протон-М» «Нельзя говорить об одних неудачах»

Кремль прокомментировал отзыв «Роскосмосом» двигателей «Протон-М». Соответствующее заявление в среду сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что нельзя говорить об них неудачах. По его словам, ряд космических проектов России является успешным.

Добавим, в среду «Коммерсант» написал, что «Роскосмос» отозвал все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М». Двигатели, которые выпустили на Воронежском механическом заводе (ВМЗ), подвергнут тщательной проверке. Выяснилось, что при сборке вместо материалов с использованием драгметаллов применялись неликвидные компоненты, которые были менее жаростойкими. Отзыв ракет-носителей может повлиять на сроки запуска ракет с космодрома Байконур.