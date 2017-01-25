Топ-менеджера «Лаборатории Касперского» арестовали – СМИ Подозревается в государственной измене

Один из топ-менеджеров крупнейшей компании по защите от киберугроз арестован. Об этом сообщила «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к ФСБ источник в среду.

Ранее задержанный руководитель отдела по расследованию киберпреступлений «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов арестован и подозревается в нарушении ст. 275 УК РФ (Государственная измена»). Известно, что Стоянов с конца 2016 года содержится в СИЗО «Лефортово». Как указывает издание, арест, возможно, связан с расследованием дела замглавы центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова. Есть предположение, что он присваивал деньги одной из иностранных организаций при сотрудничестве работника российской компании в области информационной безопасности. В настоящее время делом Михайлова занимается Управление собственной безопасности ФСБ.

Эксперты отмечают, что арест Михайлова отразится на рынке информационной безопасности и электронной коммерции. Ведь именно он занимался всем интернет-бизнесом в России. В «Лаборатории Касперского» заявили, что разбирательство не влияет на работу компании.

Напомним, «Лаборатория Касперского» — международная компания, ориентированная на создание систем защиты от компьютерных вирусов, хакерских атак, спама. Компания ведет свою работу более чем в 200 странах мира. Головной офис расположен в Москве.