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25.01.17 / 14:03 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

В Ленобласти утвердили 12 приоритетных проектов

На реализацию потребуется более 30 млрд рублей

ленобласть приоритетные проекты

Фото АБН

В Ленинградской области чиновники утвердили 12 приоритетных проектов. Об этом в среду журналистам рассказал губернатор региона Александр Дрозденко, передает корреспондент АБН.

По его словам, на реализацию проектов необходимо выделить не менее 30 млрд рублей. Часть средств выделят частные компании и стратегические партнеры региона. Для контроля за успешным выполнением работ в правительстве области разработают специальную системы критериев оценок.

Добавим, в правительстве региона не утвердили пять проектов. Как отметил Дрозденко, областные власти решили «не перезагружать штаб». Он также сообщил, что организационный штаб по внедрению проектного управления будет собираться не реже чем раз в месяц. Для нескольких проектов власти региона намерены привлекать средства федерального бюджета.

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