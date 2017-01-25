В Ленинградской области будут перерабатывать рапс В Волосовском районе

В Ленинградской области будут перерабатывать рапс. Региональное правительство сообщило об этом в среду.

Новая производственная линия заработала в Волосовском районе на базе племенного завода «Гомонтово». Здесь будут перерабатывать до 500 кг маслосемян в час, а также производить масло и жмых для кормления крупного рогатого скота.

В прошлом году «Гомонтово» собрало 504 тонн рапса, который рос на 250 га земли. В этом году племенной завод планирует высадить рапс на 415 га.

Отметим, в 2016 году средний удой в «Гомонтово» составил 12,5 тонн молока от одной коровы. Это в 2,5 раза больше, чем средний показатель по России.

Добавим, Ленинградская область занимает первое место в РФ по молочной продуктивности коров на сельскохозяйственных предприятиях. В прошлом году она составила около 8,2 тонн при валовом производстве молока в хозяйствах всех категорий — 611,6 тысяч тонн.