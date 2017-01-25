Макаров вновь предложил «Газпрому» отдать Смольному «Теплосеть» за 1 рубль Хотя и 5,8 млрд можно обсудить

Спикер ЗакСобрания Петербурга Вячеслав Макаров вновь предложил «Газпрому» продать городу 75% ОАО «Теплосеть» за 1 рубль. Так он в среду прокомментировал информацию о возобновлении переговоров о продаже актива, передает корреспондент АБН.

Он отметил, что «за 5,8 млрд рублей (озвучена в СМИ цена — АБН) при разумном подходе с рассрочкой на 30 лет еще что-то можно обсуждать Но сети изношены они ничего не стоят. Моя оценка, что стоят они — 1 рубль», — сказал Макаров.

Напомним, ранее ЗакС просил федеральные власти посодействовать переходу «Теплосеть» в городскую собственность. Это необходимо для объединения компании с ГУП «ТЭК» и создания единого теплооператора в Петербурге.

Отметим, продажа контрольного пакета акций «Теплосети» обсуждается уже несколько лет. Ранее ТГК-1 (дочка «Газпрома») и Смольный не смогли договориться по цене пакета. Газовый монополист запросил за акции около 6 млрд рублей. Это не устроило финского акционера ТГК-1 Fortum.