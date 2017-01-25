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25.01.17 / 17:10 Новости / Петербург и Ленобласть / Спорт

В Петербурге могут провести матч с участием легенд футбола

Правда, на Дворцовой площади

матч легенды футболаВ Петербурге могут провести товарищеский матч с участием легенд мирового футбола. Об этом АБН сообщили в правительстве Петербурга в среду.

По словам чиновников, встреча состоится в преддверии домашнего чемпионата мира по футболу. Выставочный поединок может пройти на площадке на Дворцовой площади.

Напомним, ранее идею проведения подобного поединка озвучил нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков. В Петербурге матчи домашнего мундиаля будут проходить на новом стадионе на Крестовском острове. В городе пройдет несколько матчей групповой стадии турнира, а также матчи 1/8 и ½ стадии чемпионата. Петеребург примет и финал Кубка Конфедераций, который пройдет в России в 2017 году.

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