В Петербурге могут провести матч с участием легенд футбола Правда, на Дворцовой площади

В Петербурге могут провести товарищеский матч с участием легенд мирового футбола. Об этом АБН сообщили в правительстве Петербурга в среду.

По словам чиновников, встреча состоится в преддверии домашнего чемпионата мира по футболу. Выставочный поединок может пройти на площадке на Дворцовой площади.

Напомним, ранее идею проведения подобного поединка озвучил нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков. В Петербурге матчи домашнего мундиаля будут проходить на новом стадионе на Крестовском острове. В городе пройдет несколько матчей групповой стадии турнира, а также матчи 1/8 и ½ стадии чемпионата. Петеребург примет и финал Кубка Конфедераций, который пройдет в России в 2017 году.