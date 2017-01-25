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25.01.17 / 15:37 Новости / Общество / Россия и мир

Медведев потребовал привести улицы городов в РФ в достойный вид

В течение пяти лет

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Премьер России Дмитрий Медведев потребовал привести в порядок улицы российских городов. Об этом он заявил на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам в среду.

Города необходимо привести в достойный вид в течение пяти лет. Медведев сказал, что с этой целью создается приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды».

Отметим, власти планируют направить 500 млн рублей га благоустройство скверов и парков. Также федеральный бюджет увеличит расходы на проект благоустройства городов с 5 до 20 млрд рублей.

Добавим, расходы бюджета Москвы на благоустройство выросли на 26% в январе-сентябре прошлого года. Они достигли 10% всех расходов.

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