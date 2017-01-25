Минфин и ЦБ в феврале начнут покупать и продавать иностранную валюту В ЦБ считают, что это не помешает достичь целей по инфляции

Минфин и Банк России в феврале 2017 года начнут проводить валютные операции на внутреннем рынке. Об этом сообщили в министерстве в среду.

Операции по покупке валюты будут осуществляться при цене на нефть выше $40 за баррель. Если фактическая цена окажется ниже заявленного уровня, валюту будут продавать.

При этом в ЦБ считают, что операции в целом не повлияют на экономическую ситуацию и не помешают достичь цели по инфляции 4% к концу 2017 года. Они будут необходимы для поддержания финансовой стабильности или накопления резервов.

Напомним. в минувшую субботу глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в правительстве решили направлять все дополнительные доходы от нефти в федеральный бюджет, а не в Резервный фонд. По словам чиновника, это поможет сократить дефицит бюджета и не тратить резервные средства.