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25.01.17 / 21:39 Новости / Россия и мир / Экономика

Минфин и ЦБ в феврале начнут покупать и продавать иностранную валюту

В ЦБ считают, что это не помешает достичь целей по инфляции

деньги доллар валюта купюры монеты евро рубль биржа минфинМинфин и Банк России в феврале 2017 года начнут проводить валютные операции на внутреннем рынке. Об этом сообщили в министерстве в среду.

Операции по покупке валюты будут осуществляться при цене на нефть выше $40 за баррель. Если фактическая цена окажется ниже заявленного уровня, валюту будут продавать.

При этом в ЦБ считают, что операции в целом не повлияют на экономическую ситуацию и не помешают достичь цели по инфляции 4% к концу 2017 года. Они будут необходимы для поддержания финансовой стабильности или накопления резервов.

Напомним. в минувшую субботу глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в правительстве решили направлять все дополнительные доходы от  нефти в федеральный бюджет, а не в Резервный фонд. По словам чиновника, это поможет сократить дефицит бюджета и не тратить резервные средства.

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