Минпромторг предложило ввести систему Tax Free Сначала система будет работать в Москве, Петербурге и Сочи

Министерство промышленности и торговли России направило в Минфин предложение о введение системы Tax Free. Об этом сообщили в Минпромторге в среду.

«Решение о введении системы «tax free» мы ожидаем в ближайшее время. На данный момент нами разработана и направлена на рассмотрение в Минфин России вся необходимая документация», — сказал замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. По его словам, ведомство получает запросы от потенциальных участников программы.

Система Tax Free предполагает возврат части НДС с покупок непродовольственных товаров иностранным туристам при выезде из России. Ранее в январе система заработала в аэропорту Домодедово. Возместить налог можно в кассах «Дом-банка». В настоящее время система работает в нескольких десятках стран мира. Покидая их, иностранцы могут вернуть от 7% до 20% от стоимости покупок.