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25.01.17 / 17:14 Новости / Россия и мир

Минпромторг предложило ввести систему Tax Free

Сначала система будет работать в Москве, Петербурге и Сочи

фото с сайта www.tennessean.com tax freeМинистерство промышленности и торговли России направило в Минфин предложение о введение системы Tax Free. Об этом сообщили в Минпромторге в среду.

«Решение о введении системы «tax free» мы ожидаем в ближайшее время. На данный момент нами разработана и направлена на рассмотрение в Минфин России вся необходимая документация», — сказал замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. По его словам, ведомство получает запросы от потенциальных участников программы.

Система Tax Free предполагает возврат части НДС с покупок непродовольственных товаров иностранным туристам при выезде из России. Ранее в январе система заработала в аэропорту Домодедово. Возместить налог можно в кассах «Дом-банка». В настоящее время система работает в нескольких десятках стран мира. Покидая их, иностранцы могут вернуть от 7% до 20% от стоимости покупок.

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