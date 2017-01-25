Мосгордума одобрила повышение пенсионного возраста для чиновников За 10 лет у мужчин вырастет до 65 лет, у женщин – до 63 лет

Московская городская дума одобрила повышение пенсионного возраста чиновников. Заседание прошло в среду.

Ежегодно возраст выхода на пенсию будут повышать на полгода, гласит законопроект. За десять лет пенсионный возраст для мужчин вырастет с 60 лет до 65 лет, для женщин за 16 лет он достигнет 63 лет (вместо 55 лет). Максимальный возраст, до которого можно занимать пост, предлагают повысить также до 65 лет.

В мае 2016 года президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста для госслужащих. Действие закона начинается в 2017 году. Повышение возраста выхода на пенсию для всех граждан обсуждают в правительстве. На введении этой меры настаивает Минэкономразвития.