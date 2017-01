Трамп примет ряд указов в сфере национальной безопасности Президент США намерен не только построить стену у границ США

Президент США пообещал подписать ряд решений в сфере национальной безопасности. Об этом стало известно в среду.

Как сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в администрации и Конгрессе, Трамп намерен подписать указ о начале возведении стены на границе с Мексикой. Как уточняет The New York Times, деньги на строительство стены планируется выделить из бюджета страны. Как передает Reuters и Associated Press, на этой неделе президент США Дональд Трамп подпишет распоряжение о прекращении выдачи виз гражданам Сирии, Ирака, Ливии, Ирана, Сомали, Судана и Йемена. Известно, что запрет будет работать до тех пор, пока американские власти не придумают более жесткий механизм проверки беженцев, которые хотят въехать на территорию страны.

Напомним, 20 января Трамп официально объявил о строительстве стены с целью прекращения нелегальной иммиграции, ликвидации деятельности банд, остановки поставок наркотиков в города страны. Эксперты полагают, что проект возведения этой стены будет неэффективным и слишком дорогим.