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25.01.17 / 07:10 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп примет ряд указов в сфере национальной безопасности

Президент США намерен не только построить стену у границ США

Национальная безопасностьПрезидент США пообещал подписать ряд решений в сфере национальной безопасности. Об этом стало известно в среду.

Как сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в администрации и Конгрессе, Трамп намерен подписать указ о начале возведении стены на границе с Мексикой. Как уточняет The New York Times, деньги на строительство стены планируется выделить из бюджета страны. Как передает Reuters и Associated Press, на этой неделе президент США Дональд Трамп подпишет распоряжение о прекращении выдачи виз гражданам Сирии, Ирака, Ливии, Ирана, Сомали, Судана и Йемена. Известно, что запрет будет работать до тех пор, пока американские власти не придумают более жесткий механизм проверки беженцев, которые хотят въехать на территорию страны.

Напомним, 20 января Трамп официально объявил о строительстве стены с целью прекращения нелегальной иммиграции, ликвидации деятельности банд, остановки поставок наркотиков в города страны. Эксперты полагают, что проект возведения этой стены будет неэффективным и слишком дорогим.

По материалам: nytimes.com
 ap.org
 reuters.com
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