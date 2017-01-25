Большинство «проблемных» объектов Петербурга введут в эксплуатацию в 2017 году – Смольный Это 59 жилых домов

Большинство «проблемных» объектов жилой недвижимости Петербурга введут в эксплуатацию в течение 2017 года. Об этом в среду сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

За 2017 год планируется ввести в эксплуатацию 59 жилых домов. Они включают в себя более 15,3 тыс. квартир на 779,9 тыс. кв. м. Еще девять зданий необходимо ввести в I квартале 2018 года. Они включают в себя около 5,2 тыс. квартир на 236 тыс. кв. м.

В прошлом году в Петербурге ввели в эксплуатацию четыре многоквартирных дома. Они включают в себя около 1,5 тыс. квартир на 71,6 тыс. кв. м.

Как ранее сообщало АБН, в Петербурге зарегистрировано свыше двух тысяч обманутых дольщиков. В конце декабря комитет по строительству сообщал о 26 проблемных объектах в городе. В целом, ведомство контролирует 67 строящихся домов почти на 21 тыс. квартир.