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25.01.17 / 18:04 Новости / Общество / Россия и мир

Ученые выявили положительную роль никотина в борьбе с шизофренией

И другими психическими заболеваниями

Курение никотина в борьбеМеждународная группа ученых подтвердила связь между никотиновыми рецепторами и развитием характерных для шизофрении нарушений работы мозга. Исследование опубликовано накануне.

Исследователи Пастеровского института в Париже и их коллеги провели эксперименты над специально созданными генномодифицированными мышами. У мышей были зафиксированы расстройства, схожие с симптомами шизофрении у людей: нарушение социализации, способность фильтровать информацию.

Ученые регулярно вводили мышам никотин. Оказалось, что никотин в организмах «больных» мышей привел к нормализации активности префронтальной коры и уменьшению когнитивных нарушений. Исследователи отметили, что это открытие поможет создать новую стратегию разработки лекарственной терапии для больных нейропсихическими заболеваниями, которые сопровождаются гипофронтальностью.

По материалам: nplus1.ru
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