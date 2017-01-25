Ученые выявили положительную роль никотина в борьбе с шизофренией И другими психическими заболеваниями

Международная группа ученых подтвердила связь между никотиновыми рецепторами и развитием характерных для шизофрении нарушений работы мозга. Исследование опубликовано накануне.

Исследователи Пастеровского института в Париже и их коллеги провели эксперименты над специально созданными генномодифицированными мышами. У мышей были зафиксированы расстройства, схожие с симптомами шизофрении у людей: нарушение социализации, способность фильтровать информацию.

Ученые регулярно вводили мышам никотин. Оказалось, что никотин в организмах «больных» мышей привел к нормализации активности префронтальной коры и уменьшению когнитивных нарушений. Исследователи отметили, что это открытие поможет создать новую стратегию разработки лекарственной терапии для больных нейропсихическими заболеваниями, которые сопровождаются гипофронтальностью.