«Норникель» продаст почти 40% в Быстринском ГОКе

«Норникель» продаст 39,32% акций Быстринского горно-обогатительного комбината. Об этом в среду сообщили в «Норникеле».
Акции купит инвестфонд CIS Natural Resources Fund. Структура принадлежит Владимиру Потанину и Григорию Березкину. Сумма сделки составляет $287-295 млн.
Отметим, после закрытия сделки «Норникель» останется владельцем более половины акций проекта и сохранит статус оператора. Ее планируют закрыть в нынешнем году.
Инвестфонд CIS Natural Resources Fund специализируется на отечественных активах в области природных ресурсов. Его учредила группа «Интеррос» и группа ЕСН.
Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter