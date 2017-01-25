«Норникель» продаст почти 40% в Быстринском ГОКе Его купит инвестфонд CIS Natural Resources Fund

«Норникель» продаст 39,32% акций Быстринского горно-обогатительного комбината. Об этом в среду сообщили в «Норникеле».

Акции купит инвестфонд CIS Natural Resources Fund. Структура принадлежит Владимиру Потанину и Григорию Березкину. Сумма сделки составляет $287-295 млн.

Отметим, после закрытия сделки «Норникель» останется владельцем более половины акций проекта и сохранит статус оператора. Ее планируют закрыть в нынешнем году.

Инвестфонд CIS Natural Resources Fund специализируется на отечественных активах в области природных ресурсов. Его учредила группа «Интеррос» и группа ЕСН.